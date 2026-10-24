موقع أكسيوس: غالبية مستشاري ترامب يعارضون قراره دعم نتنياهو

• الموقع الأمريكي قال إن حكومة إسرائيلية يقودها شخص غير نتنياهو قد تكون أكثر انسجاما مع أجندة الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن غالبية المستشارين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانوا يرون ضرورة عدم تدخله في الانتخابات الإسرائيلية وعدم تقديم دعم مباشر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار الموقع، السبت، استنادا إلى مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن أسمائهم، إلى أن المستشارين أعربوا عن اعتقادهم بأن حكومة إسرائيلية يقودها شخص غير نتنياهو قد تكون أكثر انسجاما مع أجندة الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن مسؤولا أمريكيا قال إن التعامل مع حكومة إسرائيلية جديدة لا تضم شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف قد يكون أكثر سهولة.

جدير بالذكر أن ترامب أعلن في 18 أكتوبر الجاري دعمه الكامل لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه.

في المقابل، رفض نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إعلان تأييده لنتنياهو، قائلا: "أنا لا أهاجم بيبي نتنياهو، لكنني لا أدعمه أيضا. أعتقد أن المهم في نهاية المطاف هو دعم الرئيس".