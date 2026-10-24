اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس خلال احتجاجات شارك فيها 410 آلاف شخص

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في باريس اليوم السبت ، تخللها إطلاق الغاز المسيل للدموع وإلقاء مقذوفات، في ختام احتجاجات شهدتها العاصمة ومناطق أخرى، وقالت الحكومة الفرنسية إنها اجتذبت 410 آلاف متظاهر في أنحاء البلاد.

وشهدت باريس أكبر احتجاجات اليوم ، إذ قدرت وزارة الداخلية أن 110 آلاف شخص شاركوا في مسيرة على الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة، بدأت سلمية لكنها انتهت بأعمال عنف.

وأطلقت الشرطة دفعات متتالية من الغاز المسيل للدموع، كما استخدمت خراطيم المياه لمحاولة تفريق المتظاهرين الذين كان بينهم أشخاص ألقوا مقذوفات باتجاهها.