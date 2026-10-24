إصابة شخصين إثر انحراف طائرة عن المدرج أثناء الهبوط في إندونيسيا

انحرفت طائرة من طراز "سيسنا كارافان" ذات المحرك التوربيني، تشغلها شركة "آسيان وان إير"، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار بيلوراي بمنطقة إنتان جايا في إقليم بابوا الوسطى، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة راكبين على الأقل.

وفرضت الشرطة المحلية طوقا أمنيا حول موقع الحادث، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته، مع التركيز على تقارير أفادت بانفصال عجلات الهبوط عن الطائرة عند ارتطامها بالأرض، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال قائد شرطة مقاطعة إنتان جايا، المفوض سفيان كورنيليس ساماكوري: "نحقق في الحادث لتحديد أسبابه، كما نراجع التقارير التي تفيد بانفصال عجلات الطائرة أثناء الهبوط".