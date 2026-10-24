قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة حققت "تقدما كبيرا مذهلا في الرعاية الصحية" بفضل قدراتها البشرية الهائلة وتوطين وتقديم الخدمات، مشيرا إلى أن المواطن المصري يتلقى تطعيمات وقائية منذ اليوم الأول للولادة وطوال العمر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "دي إم سي" أن منظومة الصحة نجحت في القضاء على الكثير من الأمراض المتوطنة التي كانت تؤثر على صحة وإنتاج المواطن المصري، مشيرا إلى انعكاس ذلك على "تحسن متوسط العمر كثيرا في مصر، وفيات الأطفال".

وشدد أن "الدولة أنجزت الكثير على مدار السنوات الماضية وما زالت تُنجر وهناك توقع لمزيد من الإنجاز"، لافتا إلى أن الإسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يأتي في صدارة الأولويات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة التقنيات العلاجية جعل من التأمين الشامل ضرورة لضمان تلقي كل مواطن للخدمات الوقائية والعلاجية للتشخيص المبكر والحد من الأمراض، مشيرا إلى إطلاق الدولة حزمة من المبادرات الرئاسية ومشروعات "حياة كريمة" لسد الفجوة وتقديم الخدمات للمواطنين لحين اكتمال تطبيق المنظومة في كل المحافظات.

ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية ركزت على الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية لدى الأطفال، إلى جانب الكشف عن الأورام الخمسة الأكثر انتشارا في مصر، مؤكدا أن التشخيص المبكر يحقق نتائج علاجية أفضل بكثير ويرفع المعاناة عن المريض وأسرته.

وأشار إلى أن الدولة سيطرت على اثنين من الفيروسات الكبدية الثلاثة عبر توفير التطعيم ضد الالتهاب الكبدي "بي" وتوفير العلاج بالمجان لكل مصابي فيروس "سي" واستمرار المبادرة لأي حالة تُكتشف أو تنتكس، لافتا إلى أن كل مواطن كان يتلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا مجانا وسيطرت الدولة على الوباء بأقل الخسائر.