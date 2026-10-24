محمود مسلم: المنطقة على فوهة بركان والصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني مرشح للتصعيد

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن المنطقة أصبحت على فوهة بركان في ظل التحركات الإيرانية والإسرائيلية وتصاعد التوترات منذ حرب غزة، متوقعًا اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج «ستوديو القاهرة» مع الإعلامية منى سلمان، المذاع عبر قناة «RT» الناطقة بالعربية، أن تطورات الصراع ستتأثر بنتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، في ظل تشابك المصالح والصراع على النفوذ داخل المنطقة.

وانتقد المواقف المتغيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنه «يقول الشيء وعكسه»، بما يزيد حالة الغموض المحيطة بالسياسة الأمريكية ومستقبل الأزمات الإقليمية.

وأكد أن مصر تدفع ثمن عدم الاستقرار في المنطقة، في ظل التداعيات الاقتصادية والأمنية التي تفرضها الصراعات المحيطة بها، فيما تقوم استراتيجيتها على التمسك بالسلام وتعزيز قدراتها العسكرية والاستعداد لمختلف السيناريوهات.

وأوضح أن الدولة المصرية تتبنى السلام خيارًا استراتيجيًا حتى مع أصعب الخصوم، مستشهدًا بعلاقاتها مع إسرائيل، مع الحفاظ على قدرتها الكاملة على حماية الحدود والمصالح الوطنية وخوض الحرب عندما تُفرض عليها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى الجهود المصرية التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ، وإدانة القاهرة الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتحركاتها لتطوير مواقف الدول الأوروبية وزيادة دعمها للحقوق الفلسطينية.

ووصف جماعة الحوثي بأنها وكيل لإيران في المنطقة، متهمًا إياها بإثارة الأزمات والفتن، في وقت تسعى فيه الأطراف الإقليمية والدولية إلى معالجة صراعاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل والوصول إلى تسويات تحمي استقرار المنطقة.