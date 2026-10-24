إيران تبدي استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي

قال السفير الإيراني لدى إسلام آباد، اليوم السبت، إن طهران لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بموجب اتفاق مؤقت توسطت فيه باكستان في يونيو لإنهاء الصراع، متهما واشنطن بتقويض الجهود الدبلوماسية وإطالة أمد المواجهة بشأن مضيق هرمز.

وقال السفير رضا أميري مقدم إن إيران أبلغت باكستان مؤخرا باستعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز إذا رفعت واشنطن حصارها البحري، لكنه اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض المقترح، من خلال إصراره على استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وساعدت باكستان وقطر في التوصل إلى اتفاق يونيو، الذي استهدف استئناف حركة الملاحة عبر المضيق، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع يتناول البرنامج النووي الإيراني.

وقال مقدم، خلال ندوة في إسلام آباد، إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، خلال زياراته إلى طهران، استعدادهم لإعادة فتح المضيق، شريطة أن تنهي واشنطن حصارها.

وقال مقدم أيضا إن طهران ستدرس اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي يضم باكستان والسعودية وتركيا، قبل اتخاذ قرار بشأن دعمه، واصفا إياه بأنه قد يشكل أداة لتعزيز الوحدة. وأضاف: "سندرس اتفاق مكة، وإذا كان جيدا، فسندعمه".