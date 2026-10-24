المقاومة الإسلامية في العراق ترصد 171 خرقا للأجواء العراقية لطائرات قتالية وتجسسية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، أنها رصدت 171 خرقا موثقا للأجواء العراقية نفذتها طائرات قتالية وتجسسية، خلال المدة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 23 أكتوبر الجاري.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، وزع اليوم، أن المقاومة الإسلامية في العراق رصدت 171 خرقا جويا موثقا، نفذتها طائرات قتالية وتجسسية خلال المدة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 23 أكتوبر الجاري، ويعد ذلك انتهاكا صريحا للاتفاقيات المبرمة والالتزامات المترتبة عليها، ومخالفة واضحة لما تفرضه من واجبات على جميع الأطراف.

وأكد البيان أن هذا الأمر "يضع الحكومة أمام التزام أخلاقي بمصارحة الشعب العراقي بحقيقة ما يجري".

وأوضحت المقاومة الإسلامية في بيانها: "إن قرارات إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قرارات مرهونة للإرادة والإملاءات الأمريكية، وقد أضحى الحديث عن استكمال السيادة الوطنية في ظل استمرار الخروقات وانتهاك القرار الوطني مساسا بكرامة أبناء شعبنا وإرادتهم الحرة، فكيف يستقيم الحديث عن سيادة دولة تقيد قراراتها من الخارج، وبما يكرس هيمنة أمريكا ويعزز نفوذها على حساب استقلال القرار الوطني".

وجددت موقفها بالوقوف مع جبهة الحق في مواجهة قوى الشر، كونه واجبا تفرضه الفطرة الإنسانية السليمة، وما تواجهه الجمهورية الإسلامية من عدوان صهيوأمريكي يمثل حقيقة الحرب بين معسكري الحق والباطل.

وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي قد كشف الليلة الماضية أنه قريبا سيكون العراق خاليا من الفصائل، والسلاح بيد القوات الأمنية.

وقال رئيس الحكومة العراقية في مقابلة مع تلفزيون (العراقية): إنه "بحلول تاريخ 30 يونيو 2027 لن يبقى هناك سلاح خارج إطار الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة قرار نهائي لا رجعة عنه، والعراق دولة لديها فصائل وليس فصائل تمتلك دولة".

وأضاف: "انتفاء وجود القوات الأجنبية يعني انتفاء المبرر الذي كان يطرح لحمل السلاح، ولا يوجد أي جندي أمريكي في العراق حتى بصفة مستشار".