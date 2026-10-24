الداخلية اليمنية: الحوثيون استهدفوا مقري خفر السواحل في عدن بثلاثة صواريخ باليستية

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، أن جماعة الحوثيين استهدفت مقري خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، بثلاثة صواريخ باليستية.

وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان، إن صاروخين استهدفا مقر خفر السواحل في ديوان الوزارة، فيما استهدف صاروخ ثالث مبنى خفر السواحل في مديرية التواهي.

وأضاف البيان أن "الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت منشآت مدنية وحيوية في عدن، وفي مقدمتها مطار عدن الدولي الذي تعرض لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أكثر من مرة".

واعتبرت الوزارة أن هذه الهجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين والإضرار بالمؤسسات العامة والمنشآت الخدمية.

وأكدت أن الأجهزة المختصة تواصل جمع المعلومات والأدلة وتقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن وحماية المنشآت العامة وسلامة المواطنين.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن في وقت سابق اليوم استهداف مواقع في عدن، قال إنها "تضم تحشيدات تابعة للسعودية في معسكر النصر وقاعدة عسكرية بحرية".