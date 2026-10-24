مباحثات خليجية تركية تركز على تذليل المعوقات للوصول لاتفاقية التجارة الحرة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا اليوم السبت على أهمية العمل على تذليل المعوقات للوصول الى اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية الست وتركيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أن وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولاط، استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على هامش مشاركته في مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة بتركيا .

وأضافت "واس" أن "اللقاء شهد بحث مستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا، وما تحقق من تقدم في هذا الإطار، إلى جانب استعراض الخطوات المقبلة الرامية إلى استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاز الاتفاقية، وصولًا إلى التوقيع عليها ودخولها حيز النفاذ."

وأكد الجانبان الخليجي والتركي "أهمية تعزيز الجهود والعمل على تذليل المعوقات كافة"، مشيرين إلى" أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية؛ لما ستوفره من فرص نوعية لتوسيع التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الترابط بين الأسواق الخليجية والتركية."

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 32 مليار دولار في عام 2025 (بينما تشير بعض التقديرات الرسمية المجمعة للأعوام السابقة إلى نحو 7ر27 مليار دولار، مع تطلع الجانبين لرفع هذه المعدلات بشكل أكبر).

ووصل حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى مستويات قياسية نتيجة التقارب الاقتصادي وزيادة الصادرات والواردات.

وتتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة أكبر الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة الخليجية.

وتشمل حركة الصادرات والواردات قطاعات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والحبوب والآلات والمعدات الإلكترونية، إلى جانب مشاريع المقاولات والبنية التحتية.