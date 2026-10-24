الحوثيون يتبنون استهداف معسكر النصر وقاعدة بحرية في عدن

تبنت جماعة الحوثيين، اليوم السبت، استهداف مواقع في مدينة عدن، جنوبي اليمن، بينها معسكر النصر وقاعدة عسكرية بحرية، وفقاً لما أعلنه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع، في بيان، إن "الهجوم استهدف تحشيدات تابعة للعدو السعودي في الموقعين، يشرف على تجهيزها ضباط سعوديون، بهدف شن هجمات على اليمنيين والقوات المسلحة(تابعة للجماعة)".

ودعا سريع من وصفهم بـ"المخدوعين" إلى عدم الاستجابة لما قال إنها مساع سعودية لحشدهم للقتال ضد أبناء بلدهم، محذراً من إرسالهم إلى ما وصفها بـ"محارق الموت".

ولم يذكر المتحدث العسكري تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم.

ويأتي ذلك عقب ما أفادت مصادر محلية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في عدن، وقع اثنان منها في محيط مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر، فيما وقع الثالث في مديرية التواهي بالقرب من مقر خفر السواحل، دون معلومات فورية عن الخسائر البشرية أو المادية.