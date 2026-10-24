الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر: استعرضنا فصولا من مسيرة الوطن وتحدثنا عن واقع نعيشه بكل تحدياته

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى مصر شهد استعراض فصول من مسيرة الوطن، مهع التحدث كثيرًا عن مصر وعن واقع يعيشه شعبها بكل تحدياته.



جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى مصر 2026، اليوم السبت، والتي عُقدت في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار الدولة والمسئولين.

وأضاف:" تحدثنا عن حقائق أردنا أن نضعها أمامكم، بكل شفافية ووضوح، وعن دولة؛ نبذل كل جهد ممكن للحفاظ عليها، وترسيخ أركانها وصون مقدراتها.. وعن مستقبل مشرق، بإذن الله تعالى، نتطلع إليه ونعمل من أجله بكل عزم وإخلاص".

ولفت إلى أن المنتدى استعرض بالأرقام والحقائق، ما تحقق على أرض هذا الوطن، من إنجازات غير مسبوقة، ما كان لها أن تتحقق فى عقود طويلة، وتابع: "خضنا معا حوارا ثريا وبناء، واستمعنا إلى آراء ومقترحات وأفكار، تساهم فى وضع رؤية لمستقبل هذا الوطن"

ولفت الرئيس إلى أنه حرص على عقد هذا المنتدى، ليدرك الجميع حجم الجهد الذى بذل، ومازال يبذل من أجل مصر، وما يتم التطلع إليه فى المستقبل في ظل مشاركة جماعية، تضع الجميع أمام مسؤولياته.

وتابع: "الوطن ملك أبنائه، ويقع على عاتق الجميع مهمة الحفاظ عليه، والتمسك باستقراره ورسم مستقبله".

ومنتدى مصر 2026 انطلق في 19 أكتوبر ويستمر حتى اليوم السبت 24 أكتوبر في العاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بمشاركة مسئولين وخبراء ومتخصصين وممثلين عن قطاعات مختلفة، فيما خصص المنتدى جلساته لمناقشة بناء الإنسان والتنمية وجودة الحياة والحماية المجتمعية والاقتصاد وشواغل الرأي العام.