الرئيس السيسي يدعو وزير الكهرباء السابق محمد شاكر للتحدث في كلمة على هامش ختام منتدى مصر 2026

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، إلى صعود المنصة والحديث عن تجربة قطاع الكهرباء، خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، اليوم السبت.

وقال الرئيس السيسي خلال الحفل: «أنا عايز الدكتور محمد شاكر.. أهلا وسهلا، بس أنا عايزك تطلع تتكلم كلمتين كده دكتور محمد شاكر، تفضل»، مرحبًا بوزير الكهرباء السابق أمام الحضور.

وأعرب الدكتور محمد شاكر عن تقديره للرئيس السيسي، قبل أن يستعرض بصورة مختصرة ما شهده قطاع الكهرباء والطاقة منذ توليه مهام الوزارة، خاصة في التعامل مع أزمة الكهرباء التي كانت تواجهها مصر آنذاك.

وذكر شاكر أن الدولة استطاعت التغلب على مشكلة الطاقة الكهربائية «بصورة جذرية»، مشيرًا إلى امتلاك مصر حاليًا قدرات كبيرة من مصادر إنتاج الكهرباء، سواء من الطاقة المتجددة أو المحطات الحرارية.

وأوضح وزير الكهرباء السابق أن مشروعات الربط الكهربائي مثلت أحد مسارات تطوير القطاع، مع التوسع في الربط مع دول الجوار والعمل على مشروعات تستهدف الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى المناقشات التي جرت مع الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بشأن الربط الكهربائي مع أوروبا عبر البحر المتوسط، في إطار الاستفادة من القدرات المصرية في مجال إنتاج ونقل الكهرباء.

وعقب انتهاء الدكتور محمد شاكر من كلمته ونزوله من على المنصة، صافحه الرئيس السيسي وتبادل معه التحية أمام الحضور.

ويُذكر أن الرئيس السيسي دعا الدكتور محمد شاكر إلى الحديث بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مخرجات منتدى مصر 2026 خلال الحفل الختامي، فيما أوضحت رئاسة الجمهورية أن وزير الكهرباء السابق استعرض ما تحقق في قطاع الطاقة خلال مرحلة دقيقة، ودور الإجراءات التي اتخذت خلال تلك الفترة في تجاوز أزمة الكهرباء.

واختتم منتدى مصر 2026 أعماله، اليوم السبت 24 أكتوبر، بعد فعاليات امتدت على مدار ستة أيام وشملت جلسات وحوارات حول عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، قبل إعلان مخرجاته خلال الحفل الختامي بحضور الرئيس السيسي.