 الرئيس السيسي يطالب عدد من النوابغ بالوقوف بجانبه خلال منتدى مصر: ماتمشوش لو سمحتم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يطالب عدد من النوابغ بالوقوف بجانبه خلال منتدى مصر: ماتمشوش لو سمحتم

أحمد علاء
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 6:17 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 6:19 م

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإبقاء على عدد من النوابغ المصرية بجانبه وهو يدلي بكلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى مصر 2026، اليوم السبت، والتي عُقدت في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار الدولة والمسئولين.

وبعد أن صافح الرئيس السيسي هؤلاء النوابغ، كانوا على وشك مغادرة المسرح وذهب الرئيس ليدلي بكلمته لكنه قال لهم: "ماتمشوش لو سمحتم"، وطلب منهم أن يقفوا بجانبه.

وأضاف مداعبًا: "الصغيرين يبقوا قدامي هنا عشان الناس كلها تشوفكم والكبار شوية يبقوا بعد كده.. تعالوا من فضلكم أنا مش هتكلم غير لما تقفوا زي ما إنتو عاوزين".

ومنتدى مصر 2026 انطلق في 19 أكتوبر ويستمر حتى اليوم السبت 24 أكتوبر في العاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد».

وعقد المنتدى بمشاركة مسئولين وخبراء ومتخصصين وممثلين عن قطاعات مختلفة، فيما خصص المنتدى جلساته لمناقشة بناء الإنسان والتنمية وجودة الحياة والحماية المجتمعية والاقتصاد وشواغل الرأي العام.

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