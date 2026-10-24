سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مشيّعين عند كنيسة في محافظة الكرك، جنوبي الأردن، إلى 9، بعد وفاة أحد المصابين.

وأفادت قناة "المملكة" الرسمية، السبت، بـ"ارتفاع حصيلة شهداء العمل الإرهابي في الكرك إلى 9 بعد استشهاد أحد المصابين".

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور ارتفاع حصيلة القتلى إلى 8، مع بقاء أحد المصابين في حالة حرجة، في تصريحات نقلتها القناة.

واستهدف مسلحون، الجمعة، بإطلاق النار مشيّعين عند كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الجمعة، تسجيل 7 وفيات ووجود 27 مصابًا قيد العلاج، موضحة أن إجمالي الحالات التي وصلت إلى المستشفيات بلغ 34.

وعقب الهجوم، أعلن الأردن الحداد العام لمدة 3 أيام اعتبارًا من الجمعة، مع تنكيس الأعلام فوق مباني الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة.

وزار ملك الأردن عبد الله الثاني المصابين في مستشفى الكرك الحكومي، وتوعد بمواجهة الاعتداء "بأشد العقوبات".

وقال الملك عبد الله، في منشور على منصة "إكس": "ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

والسبت، ترأس الملك اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، وجه خلاله بإعداد تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع الهجوم، والخروج بإجراءات عملية تعزز الجاهزية للتصدي المسبق لأي محاولات مشابهة، وفق بيان للديوان الملكي.

كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف العمل على "تجفيف منابعه ضمن خطة منهجية"، بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.

ووصف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الهجوم بأنه "عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين"، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة.

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الاعتداء ناتج عن "فكر تكفيري متطرف وتشدد".

وأوضح المومني أن وجود ارتباطات تنظيمية للمنفذين لا يزال قيد التحقيق، على أن تُعلن نتائجه عند اكتماله.

وقوبل الهجوم بإدانات عربية واسعة، وتأكيدات التضامن مع الأردن ورفض الإرهاب ومحاولات بث الفتنة والمساس بأمن المملكة واستقرارها.