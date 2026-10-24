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مقطع مصور متداول يظهر الطفل على دراجته الهوائية محاطا بـ3 جنود إسرائيليين

احتجز جنود إسرائيليون، السبت، طفلًا فلسطينيًا واستجوبوه خلال اقتحام الجيش المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت شارع المي شرقي نابلس، وانتشرت آلياتها العسكرية في عدة محاور، فيما أوقف الجنود عددًا من المارة ودققوا في بطاقاتهم الشخصية.

وأضافت المصادر، أن الجنود احتجزوا طفلًا فلسطينيًا كان يستقل دراجة هوائية واستجوبوه، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية والجنود المشاة في المنطقة.

وتداولت منصات إعلامية فلسطينية مقطعًا مصورًا يظهر الطفل، الذي لم تتوفر على الفور معلومات إضافية بشأن هويته أو عمره، على دراجته الهوائية ومحاطًا بـ3 جنود إسرائيليين، فيما ظهرت مركبتان عسكريتان في المكان.

وتتعرض المنطقة الشرقية من نابلس لاقتحامات متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي، تتخللها في أحيان كثيرة مواجهات وعمليات دهم واعتقال.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، تصاعدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وتشمل تلك الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الإجراءات تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميًا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.