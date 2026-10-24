ملك الأردن: لا تهاون مع الإرهاب وأمن الأردنيين وسلامتهم خط أحمر

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه لا مجال للتهاون عندما يتعلق الأمر بأرواح الأردنيين، مشددا على أن أمنهم وسلامتهم خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل إرهابي.

يأتي ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الأردني ترأسه الملك عبد الله الثاني اليوم السبت، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين الأردنيين وإصابة آخرين .

وجدد ملك الأردن إدانته لهذا العمل الإرهابي، واصفا إياه بأنه "مشين وغريب عن الأردن وقيم الشهامة والوئام"، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن ترهب الأردن والأردنيين، ولن تنال من وحدتهم الوطنية، موجها الأجهزة المعنية بالرد بحزم على الإرهابيين وكل من يحاول العبث بوحدة الأردنيين، وملاحقة ومحاسبة كل من أيد هذا الفعل أو برره، وفقا للقانون.

ودعا العاهل الأردني إلى إطلاع المواطنين على مستجدات التحقيق أولا بأول، والتصدي بحزم للشائعات والمعلومات المضللة التي قد تستغل هذه الجريمة لإثارة الخوف والفتنة.

وأكد أهمية إعداد تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع الهجوم، والخروج بإجراءات عملية تعزز الجاهزية الأمنية للتصدي المسبق لأي محاولات مماثلة، مشددا على ضرورة فرض سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة.

كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف الجهود الرامية إلى تجفيف منابعه ضمن خطة منهجية، وبالتنسيق مع المرجعيات الدينية.