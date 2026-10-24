ضبط شخصين يديران صفحة للترويج لبيع الألعاب النارية في قنا

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على شخصين يديران صفحة للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان أجهزة الأمن رصدت إدارة شخص صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

وأضافت الوزارة، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها "مقيمين بنطاق محافظة قنا"، وضبط بحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – كمية من قطع الألعاب النارية مختلفة الأحجام) ، وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الألعاب النارية المضبوطة بحوزتهما لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.