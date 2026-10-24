أكد رئيس البرلمان العربي سعد العتيبي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعرب، وستتصدر أولويات عمل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة التوجه نحو تعزيز تأثير البرلمان وحضوره على الساحتين العربية والدولية، وتطوير أدائه وفق مؤشرات تقيس النتائج والأثر، وليس عدد الاجتماعات.

وقال العتيبي، في مؤتمر صحفي عقب فوزه برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، إنه يعتز بالثقة التي حظي بها لرئاسة البرلمان، معتبرا أنها تمثل امتدادا لمكانة المملكة العربية السعودية وما تحظى به من تقدير على المستويين العربي والعالمي.

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحظى به المملكة من مكانة وتقدير.

كما وجه الشكر إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على دعمه للدبلوماسية البرلمانية في مجلس الشورى.

وثمن العتيبي، دعم رؤساء المجالس والبرلمانات العربية للبرلمان العربي، موجهًا الشكر إلى أعضاء البرلمان على ثقتهم وتعاونهم، معربًا عن تطلعه إلى العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الأمة العربية ويعزز العمل البرلماني العربي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف الوصول إلى برلمان عربي أكثر تأثيرا وحضورا، من خلال تطوير آليات العمل والاعتماد على مؤشرات أداء تقيس مستوى الإنجاز والنتائج؛ بما يسهم في تعزيز فاعلية البرلمان ودوره في التعامل مع القضايا العربية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستحتل الأولوية في عمل البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعم القضية الفلسطينية بكل ما يستطيع، انطلاقا من كونها القضية المركزية الأولى للعرب.

ووجه رئيس البرلمان العربي، الشكر إلى الصحفيين والإعلاميين على حضورهم وتغطيتهم أنشطة البرلمان وفعالياته، مؤكدا أهمية دورهم في نقل أنشطته ومواقفه إلى الرأي العام.