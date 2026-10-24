الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات في الضفة

- تزامنا مع استمرار حصار الخليل لليوم الثاني وإجبار عشرات الفلسطينيين على إخلاء منازلهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية نحو 70 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة شهدتها محافظات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، منذ الجمعة وحتى فجر اليوم السبت، وأفرجت عن بعضهم، فيما أخضعت مئات المواطنين لتحقيقات ميدانية.

جاء ذلك وفقا لنادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان قال فيه إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ الجمعة بدء عملية عسكرية واسعة تتركز في محافظة الخليل (جنوب)، عقب الإعلان عن تنفيذ عملية إطلاق النار.

ولفت النادي إلى أن غالبية المعتقلين أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون إسرائيل، وأن جزءا كبيرا ممن خضعوا للتحقيق الميداني هم أسرى سابقون، بينهم محررون في صفقات التبادل.

وبيَن أن المداهمات طالت مئات المنازل في الخليل، وترافقت مع إجبار مواطنين على النزوح من مناطق محددة في المدينة، وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية تُستخدم مراكز للتحقيق الميداني، إلى جانب أعمال تخريب وتدمير.

وأشار النادي إلى أن غالبية من أُفرج عنهم تعرضوا لاعتداءات وتقييد وتعصيب أعين وتهديدات، شملت تحذيرهم من أي نشاط سياسي.

وأكد أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة الانتقام الجماعي في ظل غياب المساءلة، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ أكتوبر 2023.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حصار مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي، في إطار عملية عسكرية بدأها الجمعة، وتخللها إجبار عشرات الفلسطينيين على إخلاء منازلهم.

والجمعة، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على الخليل عقب تنفيذ فلسطينيين اثنين هجوما بإطلاق نار على حاجز إسرائيلي، أسفر عن مقتلهما ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، وفق معطيات إسرائيلية.

وترافق ذلك مع تعزيز جيش الاحتلال انتشار آلياته وجرافاته العسكرية، وإغلاق كل المداخل الرئيسية والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل والرابطة بها وعزلها عن محيطها، مع حملة دهم وتفتيش للمنازل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتشهد الضفة، بما فيها القدس المحتلة، تصعيدا في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وأدت الاعتداءات إلى استشهاد فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الممارسات تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.