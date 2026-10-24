شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج الحفل استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض الفيلم التسجيلي «ماذا دار في المنتدى»، الذي استعرض أبرز المناقشات والأفكار التي طُرحت خلال جلسات المنتدى.

كما صافح الرئيس الشاب محمود محمد، من ذوي الهمم من فئة الصم وضعاف السمع، والذي كان قد أعرب عن رغبته في لقائه خلال الفيلم الذي عُرض في الجلسة الافتتاحية، فضلًا عن الطفلة تاليا التي شاركت بالغناء ضمن كورال الافتتاح.

وعقب ذلك، قدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا تناول، في مستهله، تسلسلًا زمنيًا لأبرز التطورات التي شهدتها الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، ثم استعرض خريطة تفاعلية لما تم تنفيذه من مشروعات وإنجازات خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026، قبل أن يُهدي الرئيس، في ختام عرضه، كتابًا يوثق إنجازات الدولة على مدار اثني عشر عامًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجزء الثاني من الحفل تضمن عرضًا بعنوان «الرحلة»، استعرض مسيرة بناء الدولة وما تحقق من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، تلاه عرض قدمه أحد المؤثرين الاقتصاديين تناول فيه تحديات قطاع الطاقة في ضوء الأزمات الإقليمية الأخيرة وانعكاساتها الاقتصادية.

كما استعرض ثلاثة من المؤثرين الشباب، كلٌ في مجال تخصصه، أبرز ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. وتلا ذلك عرض فيلم بعنوان «حلم الجيل»، قدمه عدد من الأطفال من جيل «ألفا» دون سن الثالثة عشرة، تحدثوا من خلاله عن تطلعاتهم وأحلامهم للمستقبل، ورؤيتهم لمصر التي ينشدونها في السنوات القادمة.

وعقب ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء مخرجات أعمال منتدى مصر 2026، ليدعو الرئيس بعد ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، لاستعراض ما تم إنجازه في قطاع الطاقة في مرحلة دقيقة وفي فترة قياسية، وهو ما أسهم في إنقاذ مصر من أزمة طاقة، حيث أشار إلى الدور الجوهري الذي قام به الرئيس شخصيًا، سواء للحصول على أفضل الأسعار من الشركات العالمية أو في إنقاذ مصر من مشكلة الكهرباء المستعصية التي كانت تعاني منها.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن موقع «الرئاسة»: