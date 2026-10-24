الأهلي يختار لون قميصه في مواجهة كيتارا الأوغندي بالقاهرة

اختار الأهلي لون القميص الذي سيرتديه الفريق في مواجهة كيتار الأوغندي، غدا الأحد، في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

اتفق الأهلي مع منافسه خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم الأحد في قاعة فكري أباظة بمقر النادي في الجزيرة على ارتداء الزي التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق.

وسيرتدي فريق كيتارا الزي المكون من اللون الأصفر والجوارب الخضراء على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون السماوي.

واتفق الطرفان أيضا على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين للملعب وانطلاق عمليات الإحماء، كذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

وعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، حيث مثل الأهلي في الاجتماع سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ووائل محمد وأحمد فوزي إداريا الفريق.

يذكر أن الأهلي فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في أوغندا.