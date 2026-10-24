 نيويورك تايمز: تأهب أمريكي تحسبًا لهجمات إيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيويورك تايمز: تأهب أمريكي تحسبًا لهجمات إيرانية

أحمد إمام
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 5:14 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 5:14 م

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الأمريكية رفعت مستوى التأهب الأمني لموظفيها في منطقة الشرق الأوسط، وبدأت اتخاذ إجراءات لتقليص أعداد العاملين في عدد من السفارات والقنصليات، على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران وصلت إلى مراحل متقدمة من التخطيط لهجمات تستهدف أمريكيين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته مؤخرا، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مسؤولي الاستخبارات أرسلوا مذكرة تحذيرية إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، حذرت من المخاطر التي تواجه موظفي وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وبحسب التقرير، أوضحت المذكرة، الصادرة عن مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت زيادة كبيرة في الجهود الإيرانية لاستهداف أفراد أمريكيين، مشيرة إلى أن مخططات إيرانية يُشتبه في أنها تهدف إلى تنفيذ هجمات قاتلة ضد مواطنين أمريكيين وصلت إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط وعدد من الدول الأخرى.

وأكد مسؤول أمريكي، مساء الجمعة، صحة المذكرة، في خطوة تعكس جدية التهديدات التي تتعامل معها الإدارة الأمريكية، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

وأضاف المسؤولون أن تقديرات الأجهزة الأمريكية تشير إلى أن مستوى التهديد الذي يواجه الأمريكيين في الشرق الأوسط وعدة دول أخرى بلغ أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

ويأتي التحذير في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب والتوترات الإقليمية، فيما لم يحدد التقرير تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة المحتملة أو توقيت أي هجمات متوقعة.

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