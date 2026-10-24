فرنسا تفتح تحقيقا جديدا في إصابة مصور خلال احتجاجات السترات الصفراء

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فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا بشأن إصابة مصور بقنبلة صوتية خلال احتجاجات «السترات الصفراء» التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر الجاري.

وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية (IGPN) فتحت تحقيقًا جديدًا في حادثة إصابة المصور خلال الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف.

وتناثرت شظايا جراء انفجار القنبلة الصوتية، فأصابت ساق المصور الشاب، ما أدى إلى إصابة أحد شرايينه وفقدانه كمية من الدم، فيما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق الحادثة.

وسبق أن حظرت الحكومة الفرنسية استخدام الشرطة القنابل الصوتية بعدما تسببت في إصابات خطيرة خلال احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، لكنها رفعت الحظر قبيل مظاهرات 17 أكتوبر.

وبذلك، ارتفع عدد التحقيقات التي فتحتها المفتشية العامة للشرطة الوطنية بشأن مزاعم استخدام الشرطة العنف خلال احتجاجات «السترات الصفراء» إلى خمسة.

تداعيات الاحتجاجات

شهدت فرنسا في 17 أكتوبر الجاري احتجاجات نظمتها حركة «السترات الصفراء»، التي تحظى أيضًا بدعم طلاب، رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وأسفرت الاحتجاجات عن توقيف نحو 2700 شخص وإصابة أكثر من ألف من أفراد الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء، فيما تعرض نحو 3 آلاف محل تجاري لأضرار أو لعمليات نهب.

وأعرب أصحاب المحال المتضررة عن استيائهم من الحكومة، متهمين إياها بالعجز عن إدارة الأزمة.

وفرضت الحكومة حظر تجول جزئيًا في بعض المناطق، ولا سيما في مدن باريس وليل وليون ونيس ومرسيليا، بهدف منع اندلاع احتجاجات محتملة.