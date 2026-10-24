مدرب مانشستر سيتي: لم نستحق الخسارة أمام أستون فيلا

يرى الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام مستضيفه أستون فيلا.

وسقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام أستون فيلا على ملعب فيلا بارك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتكون الخسارة الأولى له في الموسم الحالي.

وقال إنز ماريسكا في تصريحات بعد نهاية المباراة نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «الأداء العام أمام أستون فيلا كان جيدًا، وكذلك عدد الفرص التي صنعناها».

وأوضح: «في الشوط الثاني استقبلنا هدفًا من هجمة مرتدة، وكان علينا التعامل مع هذا الموقف الدفاعي بشكل أفضل قليلًا، وربما كنا بحاجة إلى بعض الحظ في تلك الهجمة، لكن هذه هي كرة القدم، وسنتعلم من ذلك».

وأضاف: «في بعض الأحيان تحتاج إلى قليل من الحظ، خاصة أننا لم نسمح لهم سوى بفرصتين فقط، في حين صنعنا العديد من الفرص والمواقف الهجومية».

وتابع: «لعبنا معظم فترات المباراة داخل منطقة جزائهم، وكان علينا استغلال الفرص التي أتيحت لنا بشكل أفضل، يجب أن نتجنب الأخطاء».

وأتم: «سنحاول تغيير سجل الفريق في الموسم المقبل في ملعب فيلا بارك، لم أكن موجودًا هنا في الماضي، لكن يمكنني تحليل مباراة اليوم فقط، ولم نكن نستحق الخسارة، ومع ذلك خسرنا».