الادعاء الألماني: إيداع المتهم بحرق مبنى عش النسر التاريخي مصحة نفسية

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة تراونشتاين بمنطقة بافاريا العليا، اليوم السبت، أن الرجل الذي أُلقي القبض عليه للاشتباه في تسببه بالحريق الكبير الذي اندلع في مبنى «عش النسر» ذي الأهمية التاريخية في منطقة أوبرزالتسبرج، يعاني من مرض نفسي.

وأوضح المدعي العام راينر فيتسه، خلال مؤتمر صحفي في مدينة بيرشتسجادن، أن تقريرًا نفسيًا أوليًا أعده خبير متخصص بشأن المواطن الألماني البالغ من العمر 33 عامًا خلص إلى هذه النتيجة.

وأضاف فيتسه أن الرجل عُرض اليوم على قاضي تحقيق في مدينة روزنهايم؛ بهدف استصدار قرار بإيداعه في مصحة نفسية جنائية مخصصة لمرتكبي الجرائم من المصابين بأمراض نفسية.

وقال فيتسه إنه ينبغي افتراض أن المسئولية الجنائية لدى الرجل كانت منقوصة على الأقل، مشيرًا إلى أن التحقيق يتناول أيضًا احتمال وجود دافع سياسي وراء الحريق، لكنه صرّح بأن المحققين لا يزالون في بداية هذا المسار.

وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، قد وجّه الشكر إلى الشرطة في وقت سابق على تدخلها في منطقة أوبرزالتسبرج.

وكان الرجل المشتبه في إشعاله الحريق قد صادف عناصر الشرطة أثناء توجهه بدراجته النارية في الاتجاه المعاكس على طريق كيلشتاين الضيق والمنحدر بشدة.

وأوضح الوزير، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أن توقيف الرجل لم يكن أمرًا سهلًا، ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، حاول الرجل أيضًا الفرار بدراجته النارية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لاتحاد السياحة الجبلية في بيرشتسجادن، كان من المقرر أن يظل «عش النسر»، الذي كان يستخدمه الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، والمعروف أيضًا باسم «إيجلز نيست»، مفتوحًا خلال الموسم الحالي حتى 8 نوفمبر المقبل.

وشُيّد المبنى على ارتفاع 1834 مترًا، واكتمل بناؤه عام 1938 خلال الحقبة النازية، وكان يقع ضمن منطقة سكنية وإدارية مغلقة مخصصة لقيادة النظام النازي، ومحظور دخولها على العامة.

ومنذ عام 1952، يُستخدم المبنى نزلًا جبليًا، ويضم معرضًا يتناول تاريخه.

وذكر اتحاد السياحة الجبلية في بيرشتسجادن أن المبنى، الذي كان يُعرف آنذاك باسم «بيت الشاي»، شُيّد في عامي 1937 و1938 ليكون مكانًا للتمثيل السياسي بعيدًا عن أعين العامة، إلا أن أهميته الفعلية ظلت محدودة.

وكان هتلر يستقبل فيه دبلوماسيين وضيوفًا أجانب آخرين، لكن أفراد الدائرة المحيطة بالقيادة النازية في أوبرزالتسبرج كانوا يستخدمونه بصورة أكثر تكرارًا للاستراحة وإقامة الاحتفالات الخاصة.