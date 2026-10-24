جاسبريني يعلن تشكيل روما لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

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أعلن جان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي لمواجهة نابولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وجاء تشكيل روما الأساسي أمام نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني.

خط الدفاع: مانشيني، إيفان نديكا، هيرموسو، رينش، ويسلي.

خط الوسط: كريستانتي، مارتن دي رون، بيسيلي

خط الهجوم: ماتياس سولي، مالين

ويحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.