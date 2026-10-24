تشيلسي بالقوة الضاربة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: مايك بيندرز.

خط الدفاع: جوريل هاتو، ليفي كولويل، ماكسينس لكروا، جوش أتشيمبونج.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، جوردان هندرسون، مورجان روجرز، كول بالمر.

خط الهجوم: جواو بيدرو، بيدرو نيتو.

ويدخل تشيلسي المباراة بعدما جمع 13 نقطة من أول 7 جولات في الدوري الإنجليزي، محققًا 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمتين، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

في المقابل، يحتل توتنهام المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط، ويأمل في استغلال المواجهة لتحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة.