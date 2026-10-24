 عمر مرموش يقود تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمر مرموش يقود تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أحمد زاهر
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 6:23 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 6:23 م

 أعلن روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري عمر مرموش في الخط الهجومي لتوتنهام، بعدما سجل هدفه الأول بقميص الفريق خلال الفوز على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل توتنهام الرسمي أمام تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: أدارابيويو ، فان هيكي، فان دي فين، روبرتسون.

خط الوسط: جراي، تونالي، محمد قدوس، ماديسون.

خط الهجوم: عمر مرموش، سولانكي.

ويحتل توتنهام المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.


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