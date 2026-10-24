من هو السعودي سعد العتيبي خامس رئيس للبرلمان العربي؟

من العمل المجتمعي والاقتصادي إلى قمة أعلى هيئة تشريعية عربية، سلك عضو مجلس الشورى السعودي سعد العتيبي مساره للوصول إلى رئاسة البرلمان العربي لمدة عامين قابلة للتجديد.

وجاء انتخاب سعد بن صليب العتيبي رئيسًا للبرلمان العربي، الذي يضم ممثلين عن 22 دولة، بالتزكية، خلفًا للإماراتي محمد اليماحي، وسط تطورات متلاحقة في المنطقة، وهجمات حوثية تستهدف السعودية منذ يوليو الماضي.

ويعد العتيبي خامس رئيس للبرلمان العربي منذ انطلاق جلساته عام 2012، والثاني من بلاده الذي يتولى رئاسة المجلس، بعد مشعل بن فهم السلمي، الذي تولى المنصب في أكتوبر 2016 واستمر فيه حتى أكتوبر 2020، قبل أن يخلفه البحريني عادل العسومي.

ووفقًا لبيان صادر عن البرلمان العربي، فاز العتيبي، وهو عضو مجلس الشورى السعودي، برئاسة المجلس بالتزكية خلال الجلسة الإجرائية التي عُقدت السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وينص النظام الأساسي للبرلمان على انتخاب رئيسه لمدة عامين، مع إمكانية التجديد له مرة واحدة فقط.

وفي يونيو 2025، أعلن مجلس الشورى السعودي فوز عضو البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان بالتزكية، تقديرًا لدوره في دعم العمل البرلماني العربي المشترك، بحسب بيان للمجلس آنذاك.

من هو؟

استعرض مجلس الشورى السعودي ومنصات سعودية السيرة الذاتية للعتيبي، وأبرز محطاتها.

وُلد سعد العتيبي في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية عام 1967، وأكمل مراحل التعليم العام في مدارسها، قبل أن يلتحق بكلية التربية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حيث نال درجة البكالوريوس في التربية عام 1993.

ويشغل عضوية مجلس الشورى السعودي منذ 20 أكتوبر 2020، وجُددت عضويته لدورة ثانية بدأت في 9 سبتمبر 2024.

وأسس العتيبي عام 2024 مؤسسة أهلية تحمل اسمه، مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية، وتهتم بتطوير العمل الخيري والإنساني وتقديم العون المستدام.

وبخلاف نشاطه المجتمعي، يُعد العتيبي مستثمرًا سعوديًا، إذ يترأس مجالس إدارات عدد من الشركات، بينها سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة، وأنساب للمقاولات العامة المتخصصة في البنية التحتية والتطوير العقاري، ومراس الشرقية للاستثمار، وأنساب مصر للاستثمار، وفضاء الاتصالات لتقنية المعلومات.

كما ترأس مجلس إدارة نادي الثقبة في المنطقة الشرقية بين عامي 1999 و2003.

وشغل العتيبي عضوية المجلس الاستشاري لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المنطقة الشرقية منذ عام 2020، والنادي السعودي لرأس المال البشري منذ عام 2019، والهيئة السعودية للمقاولين منذ عام 2019، والمجلس السعودي للجودة منذ عام 2018، ولجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية منذ عام 2016.

القضية الفلسطينية أولوية

وعقب انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، أعرب العتيبي عن "اعتزازه بهذه المسؤولية التي تحمل في دلالاتها أثر المكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية وحضورها المؤثر ودورها الراسخ في تعزيز العمل العربي المشترك"، بحسب بيان للبرلمان.

ووجه العتيبي الشكر إلى رئيس البرلمان العربي السابق محمد بن أحمد اليماحي، على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته.

وشدد على مواصلة مسيرة العمل والبناء على ما تحقق، قائلًا: "سنسعى إلى ترسيخ حضور البرلمان العربي وتعزيز تأثيره في خدمة قضايا الأمة العربية".

وأضاف أن "العمل العربي المشترك لم يعد خيارًا نلجأ إليه عند الحاجة، بل نهجًا راسخًا لا غنى عنه لتعزيز أمن العالم العربي وصون مصالحه وتوحيد مواقفه".

وتابع: "الوحدة العربية هي مصدر القوة، كما أن تكامل المواقف هو الضمانة لتعزيز الحضور، والانتماء العربي الصادق هو الباعث إلى التكاتف في مختلف قضايا العالم العربي".

ونبه العتيبي إلى أن "القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة هذه القضايا كونها القضية المركزية للأمة العربية".

وشدد على مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه ويستعيد أرضه وتتحقق العدالة لقضيته.

ولفت إلى أن "البرلمان العربي يقف اليوم أمام استحقاق يتطلب رؤية متجددة وعملًا أكثر فاعلية وتأثيرًا يواكب تطلعات العالم العربي".

ودعا إلى ضرورة الانتقال من الطموح إلى الإنجاز، وتحويل الرؤى إلى برامج ومبادرات واضحة، وبناء مسارات عمل تعزز مكانة البرلمان وترسخ دوره في خدمة القضايا العربية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في بيان، إن انتخاب العتيبي رئيسًا للبرلمان العربي "يجسد ما تحظى به الكفاءات السعودية من تقدير وثقة، ويعكس المكانة الرفيعة للمملكة ودورها الراسخ في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس والبرلمانات العربية، وخدمة القضايا العربية".

وتمنى آل الشيخ للعتيبي التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير العمل البرلماني العربي، وتعزيز فاعلية البرلمان وحضوره في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويحقق التطلعات المنشودة.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي في دعم القضايا العربية والدفاع عن المصالح المشتركة، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتنسيق المواقف العربية في المحافل الإقليمية والدولية.

والبرلمان العربي هو الهيئة التشريعية التابعة لجامعة الدول العربية. وأُقر إنشاؤه خلال قمة عمّان العربية عام 2001، وصدر قراره الرسمي عام 2005، فيما اعتُمد نظامه الأساسي الدائم خلال قمة بغداد في مارس 2012. وانطلقت أولى جلسات البرلمان الدائم في 12 ديسمبر 2012، من مقر الجامعة العربية في القاهرة.