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• المتظاهرون احتجوا في العاصمة بروكسل على سياسات الحكومة الفيدرالية والإصلاحات التعليمية وعنف الشرطة..

استخدمت قوات الأمن البلجيكية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة نُظمت في العاصمة بروكسل، السبت، احتجاجًا على سياسات الحكومة الفيدرالية والإصلاحات التعليمية وعنف الشرطة.

وتجمع المتظاهرون ظهر السبت في ساحة "ألبرتين"، تلبية لدعوة عدد من المنظمات، للتعبير عن رفضهم سياسات الحكومة الفيدرالية.

واحتج المشاركون على سياسات التقشف والإصلاحات التي تنفذها وزارة التعليم المسؤولة عن المجتمع الناطق بالفرنسية، مطالبين بتحسين ظروف العمل وحماية القدرة الشرائية وتعزيز الخدمات العامة.

كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لعنف الشرطة، متهمين قوات الأمن باستخدام قوة غير متناسبة خلال احتجاجات سابقة.

وخلال المظاهرة، بدأت مجموعة من المحتجين مسيرة في منطقة "سان جيل"، قبل أن تتدخل الشرطة ضدها قرابة الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع قرب شارع "فوريست"، بعدما أضرم بعض المتظاهرين النار في حواجز وحاولوا تجاوز طوق الشرطة.

كما أقدمت مجموعة من المحتجين على إضرام النار في منطقة تضم دراجات سكوتر كهربائية مشتركة.

وانتهت المظاهرة عند الساعة 15:30، فيما أكدت الشرطة أن الأحداث "لم تخرج عن السيطرة".

وكانت الاحتجاجات الطلابية التي بدأت في فرنسا رفضًا للأوضاع التعليمية قد امتدت، في الأول من أكتوبر الجاري، إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا.

وشهدت الاحتجاجات مواجهات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين، فيما أُوقف نحو 150 شخصًا عقب مظاهرات نُظمت في بروكسل يوم 17 أكتوبر الجاري.

كما أُثيرت شكاوى بشأن تدخلات الشرطة خلال احتجاجات سابقة، إذ تلقت "اللجنة بي"، وهي هيئة مستقلة تراقب عمل الشرطة في بلجيكا، حتى 21 أكتوبر، عدة شكاوى تتعلق بتعامل قوات الأمن مع احتجاجات شارك فيها شبان.