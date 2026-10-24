الأهلي يفوز على الإسماعيلي 9-0 في بطولة الجمهورية للناشئات

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2008، فوزًا كبيرًا على ضيفه الإسماعيلي بتسعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع مايا هابي بواقع ثلاثة أهداف، وحبيبة وائل هدفين، وهدف لكل من يارا شبل وريتال رضا ولوجين مدحت وكارما شريف.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بعدما فاز على إنبي بنتيجة 6-0، والمقاولون العرب بالنتيجة نفسها، ووادي دجلة بنتيجة 3-0، ليواصل مشواره بالعلامة الكاملة في البطولة.

وتُقام بطولة الجمهورية مواليد 2008 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من ثلاث مجموعات، تتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة النهائية، التي تُقام بنظام دورة ثلاثية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات الأهلي مواليد 2008 كلًا من: إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وتامر عماد مخططًا للأحمال، وعمر سامي محللًا للأداء، ومروان صابر مطورًا للأداء، ورشا السعدني مديرًا إداريًّا، ورنيم حسن إخصائية علاج طبيعي.