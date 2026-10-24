قررت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تمديد احتجاز المشتبه به في إطلاق نار في مدينة تراب، غرب باريس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأُوقف الرجل البالغ 39 عاما والذي قال الادعاء إنه يدعى كيفن ت.، الجمعة، وهو يحمل مسدسا رشاشا وقنابل غاز مسيل للدموع، وذلك بعد إطلاق نار على أشخاص خلال مرور سيارة في بلدة تراب وبلدة لا فيريير المجاورة.

وأشارت النيابة العامة إلى توقيف ثلاثة من أفراد عائلة منفذ الهجوم وأصدقائه في وقت متأخر مساء الجمعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



"هجوم يشكل نقطة ​تحول في تاريخ ‌فرنسا"

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن إطلاق النار هو "هجوم إرهابي عنصري" نظرا إلى أن معظم الضحايا من أصول مهاجرة، و"يشكل نقطة ​تحول في تاريخ ‌فرنسا".

وأضاف ماكرون أن فرنسا تواجه "منعطفا"، داعيا إلى "عدم التنازل" و"عدم خفض الرأس" في مواجهة "الأفكار التي بدأت تترسخ".

وأعرب ماكرون عن "تضامنه مع جميع الأشخاص الذين يبذلون جهودا ميدانية"، كما اجتمع برئيس البلدية وفرق الإغاثة وعدد من سكان المدينة.

"عمل إرهابي" محتمل

من جهته، اعتبر رئيس بلدية مدينة تراب أن إطلاق النار الدامي كان "هجوما عنصريا، وقد يكون مدفوعا بمعاداة الإسلام"، فيما بدأت السلطات التحقيق في القضية باعتبارها "عملا إرهابيا" محتملا.

وأُلقي القبض على مطلق النار بينما كان يحمل رشاشا وقنابل غاز مسيل للدموع، وفق مصدر في الشرطة أشار إلى أنّ له سجلا جنائيا، ولكنه غير معروف لاستخبارات المنطقة.

وقال نونيز للصحافيين إن خمسة عناصر من فرقة مكافحة الجريمة "ألقوا القبض على المعتدي بسرعة كبيرة"، مضيفا أنّهم "على الأرجح... أوقفوا عملا إجراميا كان مستمرا".