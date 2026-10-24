محمود مسلم: اتفاق ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية يؤثر سلبًا على المصالح المصرية

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• تساؤلات حول إعادة طرح الملف بعد اتفاق عام 2019

• الحوار المصري التركي مطالب بمراعاة الحقوق البحرية للقاهرة

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن اتفاق ليبيا وتركيا بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط يحمل تأثيرات سلبية على المصالح المصرية، ويثير تساؤلات تتعلق بمدى تجاوزه للحدود والحقوق البحرية للقاهرة.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج «ستوديو القاهرة» مع الإعلامية منى سلمان، المذاع عبر قناة «RT» الناطقة بالعربية، أن إعادة طرح الملف تستدعي توضيحًا لأسبابها، خاصة بعد ما ذكره عن إلغاء اتفاق سابق خلال عام 2019.

وأوضح أن حوارًا مصريًا تركيًا يجري بشأن أزمة ترسيم الحدود البحرية، في ضوء ما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على المصالح الاستراتيجية المصرية في شرق البحر المتوسط.

وأكد ضرورة إدارة الملف عبر المسارات السياسية والقانونية والدبلوماسية، بما يحفظ الحقوق البحرية المصرية ويمنع تمرير أي ترتيبات تمس حدود الدولة أو مصالحها الوطنية.