السوبرانو فاطمة سعيد: أُفضل التعامل مع الموسيقى بعقلية منفتحة تمنح الأجيال الجديدة مساحة للتجريب

تحدثت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد عن ارتباطها بأغنية «مصر هي أمي»، وذكرياتها معها منذ الطفولة، موضحة أن الفنان فؤاد المهندس كان من أبرز من عرّفوها بالأغنية، إذ كانت أسرتها تحرص على مشاهدة فيلم "فيفا زلاطة".

وأوضحت فاطمة سعيد أن الأغنية ارتبطت لديها بذكريات الطفولة والدراسة، إذ كانت تسمعها خلال فترة دراستها بالمدرسة الألمانية، بالتزامن مع ترديد السلام الجمهوري، وهو ما جعلها تحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرتها.

وقالت إنها عندما أتيحت لها فرصة تقديم الأغنية في إحدى حفلاتها، تحمست للفكرة على الفور، وحرصت على العودة إلى نسختها الأصلية، مع اهتمام خاص بأداء فؤاد المهندس، ولا سيما جملة «وأنتوا تعذروني لما أقول يا مصر»، التي ترى أنها تحمل إحساسًا يصعب شرحه لمن لم يعش ارتباط المصريين بها.

وأضافت أن جمال الموسيقى يكمن في قدرة كل مطرب على تقديم الأغنية بطريقة مختلفة، ومنحها إحساسًا خاصًا، موضحة أن تعدد التجارب الفنية يتيح للجمهور اكتشاف معانٍ جديدة في العمل الواحد.

وفي حديثها عن مسيرتها الفنية، أعربت فاطمة سعيد عن امتنانها للأشخاص الذين ساهموا في تشكيل تجربتها، مشيرة إلى التأثير الكبير الذي تركته الدكتورة ريمين عجبوبة في حياتها الفنية، إلى جانب أجيال من الفنانين الذين تعلمت منهم واستفادت من خبراتهم.

وأكدت أنها تتمنى أن تتمكن يومًا من التأثير في الجيل الجديد، مثلما أثرت فيها الأجيال السابقة، مشيرة إلى أهمية إبقاء أبواب التجربة مفتوحة أمام الشباب، وتشجيعهم على استكشاف أنماط موسيقية جديدة دون الخوف من الاختلاف أو وضع حواجز أمام أفكارهم.

وأوضحت أن الفنان لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه ويكتشفه، وأنها تفضل التعامل مع الموسيقى بعقلية منفتحة، تمنح الأجيال الجديدة مساحة للتجريب والتعبير عن نفسها، مع ترك المجال للسنوات المقبلة كي تكشف عن نتائج هذه التجارب.