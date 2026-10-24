الحوثيون يعلنون تنفيذ 7 عمليات عسكرية استهدفت مطارات ومنشآت نفطية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم السبت، تنفيذ سبع عمليات عسكرية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، قالت إنها استهدفت مطارات ومنشآت نفطية وقاعدة جوية في السعودية.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن العمليات جاءت في إطار الرد على العدوان السعودي على اليمن"، مشيراً إلى أن "السعودية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 100 غارة جوية استهدفت الأعيان المدنية في صنعاء ومحافظات أخرى، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وأضاف أن إجمالي الغارات الجوية والصاروخية السعودية على اليمن، منذ بدء التصعيد، بلغ 3123 غارة، وفقاً للبيان.

وأوضح سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض على مرحلتين، "وأن الإصابات كانت دقيقة".

وقال إن العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، فيما استهدفت الثالثة مصفاة رابغ النفطية، مؤكداً أن "العمليتين حققتا أهدافهما".

وذكر أن العملية الرابعة استهدفت محطات ضخ النفط الخام وأنبوب نقله من شرق السعودية إلى غربها، وأنها" حققت هدفها بنجاح".

وتابع أن العملية الخامسة استهدفت مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وقال إنها أدت إلى "تعطل حركة الملاحة في المطار"، فيما استهدفت العملية السادسة مطار نجران، والسابعة قاعدة خميس مشيط الجوية.

وقال سريع إن عملياتهم ستتواصل باتجاه العمق السعودي، وفي إطار ما وصفه بـ"فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف الحشود التابعة للسعودية، حتى وقف الهجمات وإنهاء الحصار على اليمن".

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف الذي تقوده السعودية بشأن الهجمات التي أعلن الحوثيون تنفيذها.