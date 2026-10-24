منتخب مصر مواليد 2010 يواصل الاستعداد لتصفيات شمال أفريقيا

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يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 استعداداته لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة عبد الستار صبري لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ورفع معدلات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

ويركز الجهاز الفني خلال فترة الإعداد على تطوير الأداء الجماعي وزيادة الانسجام بين اللاعبين، من خلال التدريبات الفنية والخططية، إلى جانب العمل على تحسين الجوانب التكتيكية ومعالجة الأخطاء التي تظهر خلال التدريبات.

وتحظى تصفيات شمال أفريقيا بأهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، إذ تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق، وفرصة أمام اللاعبين الشباب لإثبات قدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة على المستوى الدولي.

ويحرص عبد الستار صبري وجهازه المعاون على تقييم مستويات اللاعبين ومتابعة تطورهم خلال فترة الإعداد، من أجل الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن، وبناء مجموعة متجانسة قادرة على تقديم مستويات قوية خلال المباريات الرسمية.

ويأمل منتخب مصر مواليد 2010 في استثمار فترة التحضير لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل، بما يتماشى مع طموحات الكرة المصرية في تطوير قطاع الناشئين وتجهيز المواهب الشابة للاستحقاقات المقبلة.