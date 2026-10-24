 رئيس وزراء الصومال يبدأ زيارة إلى السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء الصومال يبدأ زيارة إلى السعودية

إسطنبول - الأناضول
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 8:06 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 8:06 م

• حمزة عبدي بري وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وكان في استقباله محافظ جدة وعدد من المسؤولين السعوديين

وصل رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، السبت، إلى مدينة جدة غربي السعودية، في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بري وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث كان في استقباله محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، وعدد من المسؤولين السعوديين.

ولم تكشف "واس" عن برنامج زيارة رئيس الوزراء الصومالي أو مدتها.

وتأتي زيارة بري في ظل علاقات سياسية متنامية بين السعودية والصومال، شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة لقاءات بين مسؤولين من البلدين لبحث تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسبق لبري أن زار جدة عدة مرات خلال السنوات الماضية، آخرها جرت في مارس 2026، بحسب بيانات رسمية سعودية.

وتشمل مجالات التعاون بين البلدين ملفات سياسية وأمنية وتنموية، إلى جانب قطاعات اقتصادية ناشئة.

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