 محافظ سوهاج يوجه بتقديم الرعاية الطبية لـ9 مصابين إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بأخميم - بوابة الشروق
السبت 24 أكتوبر 2026 10:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

النتـائـج تصويت

محافظ سوهاج يوجه بتقديم الرعاية الطبية لـ9 مصابين إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بأخميم

محمد عبد المجيد
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 8:44 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 8:44 م

وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة والخدمات العلاجية العاجلة لـ9 مصابين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة «توك توك» على طريق الطواحين التابع لمركز أخميم، أسفر عن انقلاب المركبتين في الترعة المجاورة للطريق.

ودفعت هيئة الإسعاف بخمس سيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

وتتباين الإصابات بين كسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى حالات اشتباه بالارتجاج.

وفي سياق متصل، يتابع كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، الحالة الصحية للمصابين عن كثب، بالتنسيق المستمر مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لضمان توافر الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لاستقرار حالاتهم.

ويجري حاليا نقل طفل من بين المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظرا لخطورة حالته إثر إصابته بكسر في الجمجمة، لتلقي الرعاية المركزة والجراحية المتخصصة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك