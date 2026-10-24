محافظ سوهاج يوجه بتقديم الرعاية الطبية لـ9 مصابين إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بأخميم

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وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة والخدمات العلاجية العاجلة لـ9 مصابين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة «توك توك» على طريق الطواحين التابع لمركز أخميم، أسفر عن انقلاب المركبتين في الترعة المجاورة للطريق.

ودفعت هيئة الإسعاف بخمس سيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

وتتباين الإصابات بين كسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى حالات اشتباه بالارتجاج.

وفي سياق متصل، يتابع كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، الحالة الصحية للمصابين عن كثب، بالتنسيق المستمر مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لضمان توافر الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لاستقرار حالاتهم.

ويجري حاليا نقل طفل من بين المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظرا لخطورة حالته إثر إصابته بكسر في الجمجمة، لتلقي الرعاية المركزة والجراحية المتخصصة.