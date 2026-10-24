مستشار وزارة الإعلام اليمنية: هجمات الحوثيين على السعودية تعكس حالة يأس تعيشها المليشيات

قال الدكتور فيصل بن محمد العواضي، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، إن الهجمات المتتالية التي تشنها جماعة الحوثي على الأراضي السعودية تعكس، بحسب تقديره، حالة اليأس التي تعيشها المليشيات، في ظل تزايد الضغوط المفروضة عليها

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية من الرياض، مع الإعلامية هاجر جلال، أن إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية يمثل محاولة من الحوثيين للتنفيس عن الضغوط التي يواجهونها، معتبرًا أن هذه الهجمات لا تحمل رسائل أخرى بقدر ما تعكس طبيعة المرحلة التي تمر بها الجماعة

وأكد أن تصاعد الهجمات يأتي، وفق رؤيته، بالتزامن مع إحكام الخناق على المليشيات الحوثية وتزايد الضغوط عليها، مشيرًا إلى أن ذلك يدفعها إلى مواصلة التصعيد باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

وأشار مستشار وزارة الإعلام اليمنية إلى أن الحوثيين يواجهون صعوبات في حشد عناصر جديدة، موضحًا أن الجماعة باتت، بحسب تقديره، غير قادرة على تعبئة أو تجنيد مزيد من القوات

وأوضح العواضي أن استمرار الهجمات يرتبط، من وجهة نظره، بالأزمة التي تواجهها المليشيات الحوثية، في ظل تراجع قدرتها على استقطاب عناصر جديدة، معتبرًا أن التصعيد العسكري يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها الجماعة في المرحلة الراهنة.