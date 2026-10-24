إعادة انتخاب بارديلا رئيسا لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا

أعيد انتخاب جوردان بارديلا، المقرب من مارين لوبان والمرشح الرئاسي الفرنسي المحتمل، رئيسا لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، خلال مؤتمر للحزب انعقد في مدينة أورليون، جنوب باريس، وفقا لما أعلنه الحزب عبر منصة إكس اليوم السبت.

وتزامن المؤتمر مع احتجاجات مناهضة للحزب.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن بارديلا حصل على نحو 99% من الأصوات، فيما بلغت نسبة المشاركة قرابة 68%. ولم تكن النتيجة مفاجئة، حيث كان بارديلا /31 عاما/ المرشح الوحيد للمنصب الذي يتولاه منذ عام 2022.

وينظر إلى بارديلا باعتباره مقربا من لوبان، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستتصدر حاليا قائمة المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفي حال تعذر ترشح لوبان بسبب إدانتها في قضية اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، فإن بارديلا يعد البديل الأبرز في صفوف الحزب.

ومن المقرر أن تنظم لوبان أول فعالية رئيسية ضمن حملتها الانتخابية غدا الأحد، عقب إعادة انتخاب رئيس الحزب.

ووفقا للسلطات الإدارية المحلية، تظاهر نحو 13 ألف شخص ضد فعالية الحزب في أورليون، قرابة منتصف نهار اليوم. وأفادت السلطات بأن المسيرة مرت بصورة سلمية عبر المدينة، وعدلت السلطات مسارها مسبقا.

وفي تلك الأثناء، أعلن عمدة المدينة فرض حظر تجوال ليلي على الأطفال والشباب، بهدف منع الإخلال بالنظام العام والحد من مخاطر اندلاع اضطرابات.