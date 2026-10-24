زيلينسكي: استعادة سرعات ستارلينك وستارشيلد في أوكرانيا إلى مستويات ما قبل القيود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن خدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك وستارشيلد في أوكرانيا عادت إلى السرعات التي كانت عليها قبل فرض قيود عطلت العمليات على خطوط المواجهة لأكثر من أسبوع.

وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «السرعات الآن عند المستوى المطلوب»، مضيفا أن استعادة الخدمة بدأت خلال الليل، وأن السرعات أصبحت كافية بحلول صباح اليوم السبت، بما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية على خطوط المواجهة وتعزيز الدفاعات ضد الطائرات المسيرة الروسية من طراز «شاهد» التي تعمل بمحركات نفاثة.

وجاءت استعادة الخدمة في أعقاب تحرك دبلوماسي أمريكي جديد لإنهاء الحرب.

ووافقت روسيا، الأربعاء، على استئناف المفاوضات الثلاثية مع واشنطن وكييف الشهر المقبل.

كما اتفقت كييف وموسكو، الجمعة، على وقف إطلاق نار محلي بوساطة ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية الأولى، في محيط بلدة أوليشكي التي دمرتها الحرب والخاضعة للاحتلال الروسي في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وأثارت القيود التي فرضت الأسبوع الماضي على ستارشيلد، النسخة العسكرية من خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك التابعة لشركة «سبيس إكس»، والتي تشكل ركيزة أساسية لعمليات الطائرات المسيرة والاتصالات في أوكرانيا، قلق المسئولين العسكريين والحكوميين في البلاد، إذ أفاد قادة عسكريون بفقدان طائرات مسيرة وتعطل مهام عسكرية.