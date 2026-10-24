الصفاقسي وأهلي طرابلس يتأهلان لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

تأهل فريقا الصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي إلى دور المجموعات في الموسم الحالي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الصفاقسي التونسي، بقيادة علي معلول، أسطورة الأهلي السابق، على حساب ضيفه أفاد دجيكانو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الإياب من الدور التمهيدي الثاني، بعدما تعادل الفريقان ذهابًا في كوت ديفوار 1-1، ليصعد الفريق التونسي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي مباراة أخرى اليوم، فاز فريق أهلي طرابلس الليبي، بقيادة المدرب المصري حسام البدري، على حساب نظيره ويلوالو أديجرات، بنتيجة 4-1، بعدما فز ذهابا 4-0، ليتأهل في مجموع المباراتين 8-1.

وتقام قرعة دور المجموعات للموسم الحالي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» يوم 28 أكتوبر الجاري في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة.