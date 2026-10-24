عمرو أديب: المواطن استمع للحكومة في منتدى مصر ثم سأل ماذا بعد؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن استمع لما جاء في منتدى مصر ورسائل الحكومة بها لكنه يتساءل ماذا بعد.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن كل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن تظل مدعومة مهما ارتفعت أسعارها.

وأوضح أن القضاء على العشوائيات أحد أهم إنجازات هذه الحكومة، بجانب محطات الكهرباء التي أنشأتها ما ساهم في القضاء على أزمة الكهرباء ووصفها بأنها إنجاز مهم.

وأشار إلى أن الإدارة المصرية قررت إحداث تطوير رغم صعوبة التحديات، وهو ما تطلب تكلفة كبيرة ويحتاج أيضًا لتكاليف كبيرة للاستدامة، معقبا: "كان عندنا قطارات فضيحة.. كانت قاتلة بمعنى الكاملة كانت بتموت الناس"، لكن الدولة قررت إحداث تغيير شامل.

ونوه بأن مصر الاقتصاد يكافح ويناضل أمام التحديات، ووصفه بأنه ليس اقتصادًا كبيرًا، موضحًا أن العمل متواصل في قطاعات عدة.

ولفت إلى أنه في منتدى مصر اشتكت الحكومة بأنها غير قادرة على فعل أكثر مما فعلته وأنا بذلت أقصى ما هو ممكن، لكنه أوضح أن هناك هاجسًا يظلل المنتدى وهو هاجس الخوف على مصر.

وأكد أن الإدارة تتحسس أن المواطن يسأل عن حقوقه من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم، لكن الإدارة حاولت توضيح طبيعة الموقف في ظل التحديات الراهنة.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج الحفل استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض الفيلم التسجيلي "ماذا دار في المنتدى"، الذي استعرض أبرز المناقشات والأفكار التي طُرحت خلال جلسات المنتدى.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا تناول، في مستهله، تسلسلًا زمنيًّا لأبرز التطورات التي شهدتها الدولة خلال الفترة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٤، ثم استعرض خريطة تفاعلية لما تم تنفيذه من مشروعات وإنجازات خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٦، قبل أن يُهدي الرئيس، في ختام عرضه، كتابًا يوثق إنجازات الدولة على مدار 12 عامًا.