الشرطة التايلاندية تعتقل إسرائيليا متهما بتصوير فيديوهات جنسية بعد تخدير ضحاياه

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رجل إسرائيلي / 54 عاما/، يشتبه في تقديمه كعكا ممزوجا بمخدر لنساء تعرف عليهن عبر أحد تطبيقات المواعدة، قبل أن يمارس الجنس معهن ويصوير مقاطع فيديو، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، الذي تم الكشف عن اسمه الأول فقط وهو تومر، ويلقب بـ "توم يوم كونج" واجه في البداية تهمة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في البلاد بخمس سنوات وتسعة أشهر.

وقال نائب قائد شرطة بانكوك، الجنرال تيراديج تامسوتي اليوم السبت إن المشتبه به نفى الاتهامات الأخرى، مدعيا أن شخصية نافذة ستتدخل لضمان إطلاق سراحه ونقل الضباط الذين ألقوا القبض عليه إلى مواقع أخرى.

وأضاف أن الشرطة داهمت غرفة في أحد المجمعات السكنية الواقعة على طريق براشا أوثيت، في منطقة هواي خوانج، بعد تلقي معلومات من مكتب مجلس مكافحة المخدرات في بانكوك.

وأوضح الجنرال تيراديج أن المشتبه به إسرائيلي الجنسية ولديه وشم على شكل نسر على ذراعه الأيسر.

وأشار الجنرال إلى أن الكعك يشتبه في احتوائه على مواد قد تسبب هجمة حرارية وتزيد الرغبة الجنسية.