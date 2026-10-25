زيزو: نحتاج للعب بشراسة ونريد مصالحة الجماهير

أكد أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، أن الفريق يسعى لتقديم رد فعلي قوي خلال مواجهة كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية، بعد التعادل مع القناة في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع ضيفه كيتارا الأوغندي في السابعة من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويكفي الأهلي التعادل في مباراة اليوم أو الفوز بأي نتيجة للتأهل لدور المجموعات، بعدما انتصر خارج ميدانه 2-1 يوم السبت الماضي.

وقال أحمد مصطفى زيزو في تصريحات مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي: «نسعى لتقديم رد فعل قوي يرضي اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.. نريد تحسين أداء الفريق واللعب بشراسة للظهور بشكل جيد».

وأضاف: «كل المباريات مهمة ونتمنى الفوز لتجاوز التعادل السابق أمام القناة، ونتمنى تواجد الجماهير مع الأهلي في الفترة المقبلة لدعم الفريق».

وكان الأهلي تعادل في المباراة الأخيرة أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.