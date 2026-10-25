مدرب بيراميدز: دوري أبطال أفريقيا ليس صن داونز فقط

أكد معتصم سالم، مدرب فريق بيراميدز، على أهمية استمرار النتائج الجيدة والفوز، مشددًا على أن مباراة واحدة قد تتسبب في خسارة البطولة.

وانتصر بيراميدز مساء السبت، على حساب المريخ بانتيو الجنوب سوداني 4-0، ليتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال معتصم سالم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «نتمنى أن تستمر النتائج الجيدة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، فالحفاظ على الأداء والنتائج ليس أمرا سهلا».

وأضاف: «الإخفاق في مباراة تسبب في ضياع لقب الدوري، وهذا ما حدث في آخر عامين، و لقد تعلم اللاعبون من ذلك، الاستمرارية لها قيمة وهدف، نحاول أن نكون منافسين بقوة في كل البطولات».

وأوضح: «توديع صن داونز لا يجعل دوري أبطال أفريقيا بطولة سهلة، صن داونز فريق كبير وحامل اللقب، لكن البطولة ليست سهلة، البطولة ليست صن داونز فقط، بل هناك أسماء أخرى كبيرة مثل الترجي ونهضة بركان، وأورلاندو».

وأتم: «هناك بعض الفرق قد يكون شكلها تغير أو دعمت صفوفها، وهذا سيظهر في دور المجموعات، ولم أنس الزمالك، ولكنني أتحدث عن الفرق الخارجية أو التي لا تتوافر معلومات عنها».