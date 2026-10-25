رئيس الوزراء: زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيها ودعم صغار المزارعين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات والتدابير لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح خلال الموسم المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال البيان الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، أن الحكومة تستهدف زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا، وذلك بهدف تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة وتخفيض الاعتماد على الاستيراد.

كما كشف مدبولي عن إطلاق مبادرة قومية لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل، تستهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات الصغيرة (أقل من فدانين) لزراعتها بالقمح باستخدام أجهزة الميكنة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، مع تقديم خفض بنسبة 50% على تكلفة الخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى استهداف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة إنتاجيته، فضلًا عن دراسة التيسيرات المرتبطة برسوم الخدمات المقدمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفقًا للضوابط المقررة.

وتأتي هذه التكليفات الرئاسية في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل صغار المزارعين وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.