قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألفًا بحلول 2030، يخدم نحو 4.5 مليون موظف بالقطاع الحكومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن الحكومة درست رفع الحد الأدنى للأجور حتى 15 ألف جنيه بحلول 2030، للتأكد من توافر الإيرادات اللازمة، وذلك بعد تلقي العديد من المطالب بهذا الشأن.

وتابع أن «الحكومة تدرك تبعات هذا الأمر على الموازنة العامة للدولة، وأنها تلتزم بالتوجيهات الرئاسية بوصول الحد الأدنى إلى 15 ألف بحلول عام 2030 بإذن الله ».



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15ألف جنيه بحلول العام المالي .2029-2030

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى «منتدى مصر 2026»، التي شهدت عرض توصيات المنتدى ومخرجاته، ومن المقرر أن يستفيد من الزيادة نحو 4.5 مليون موظف بالحكومة.

واختُتمت اليوم فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.

وشارك الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026، الذي هدف لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.