أحمد الشناوي: منتدى مصر يعزز الحوار الوطني ويضع الثروة العقارية ضمن أولويات التنمية

قال النائب أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد منتدى مصر بشكل دوري كل عام، مع تخصيص نقاشات شهرية لقطاعات مختلفة، خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتحويل الأفكار الجادة إلى سياسات وإجراءات تنفيذية تستجيب لاحتياجات المجتمع.

وأكد الشناوي، في بيان له اليوم، أن منتدى مصر 2026 يمثل مساحة مهمة للحوار بين الحكومة ومختلف فئات المجتمع، ويعزز المشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية ما طُرح بشأن قطاع العقارات والثروة العقارية، باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، لما يرتبط به من فرص استثمارية واسعة، وقدرته على توفير فرص العمل وتنشيط العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة به، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على تطوير آليات التعامل مع الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم التنمية ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأضاف الشناوي، أن أهمية المنتدى لا تتوقف عند تبادل الرؤى وطرح التوصيات، بل تمتد إلى متابعة تنفيذها وقياس أثرها الفعلي على حياة المواطنين، وهو ما يعكس جدية التوجه نحو حوار منتج يرتبط بنتائج ملموسة.

واقترح الشناوي، إنشاء منصة حوار شهرية تمثل صورة مصغرة من المنتدى، تتيح تبادل الرؤى والخبرات وتوليد الأفكار بصورة مستمرة في مختلف التخصصات والمجالات، وتطويرها بصورة مشتركة إلى حلول قابلة للتنفيذ، وبلورتها لعرضها ومناقشتها في المنتدى السنوي، إلى جانب متابعة مخرجات المنتدى السابق، وتقييم ما جرى حله من تحديات، وما تحقق من تقدم، وما يزال يتطلب العمل عليه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار المنتدى بصورة سنوية، بالتوازي مع مناقشة الملفات القطاعية شهريًا، يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين الدولة والمجتمع، وتحديد التحديات بصورة أكثر دقة، وصولًا إلى حلول عملية تدعم الاستقرار وتحسن مستوى معيشة المواطنين.