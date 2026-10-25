رئيس خارجية الشيوخ: مظاهرات أوروبا تعكس فقدان أمل الشباب بمستقبلهم ومخاوفهم على الوظائف من الـ AI

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المظاهرات التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية تعكس، في جانب منها، حالة من فقدان الأمل في المستقبل لدى قطاعات من الشباب، في ظل مخاوف متزايدة بشأن فرص العمل وجودة التعليم والتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة.

وقال "كمال" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن الشباب الذين خرجوا في بداية هذه الاحتجاجات يشعرون بالقلق إزاء مستقبلهم، موضحًا أن بعضهم يرى أن الحصول على التعليم والتخرج من الجامعة لم يعد كافيًا لضمان مستقبل أفضل، خاصة مع وجود تساؤلات حول جودة العملية التعليمية ومدى قدرتها على تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن انتشار الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل على الوظائف والتخصصات المختلفة يعزز مخاوف الشباب بشأن مستقبلهم المهني، في ظل توقعات بتغير طبيعة العديد من المهن خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن حالة فقدان الأمل بدأت تتسع في المجتمعات الأوروبية، ما يستدعي الاهتمام بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي تقف وراء هذه المشاعر، وعدم التعامل مع الاحتجاجات بمعزل عن تطلعات الشباب ومخاوفهم.

وشدد على ضرورة تبني سياسات قادرة على خلق الأمل في المستقبل لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن تحسين جودة التعليم يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب تطوير قدرة المؤسسات التعليمية على إعداد الطلاب للتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأوضح أن الحديث عن المستقبل لا بد أن يرتبط بإجراءات وسياسات ملموسة تمنح الشباب شعورًا بوجود فرص حقيقية للتقدم وتحقيق الطموحات، وتساعدهم على التعامل مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية بثقة أكبر.

واختتم بالتأكيد على أهمية وضع الشباب في قلب السياسات العامة، والعمل على تعزيز ثقتهم في المستقبل من خلال تحسين التعليم والاستجابة لتطلعاتهم وتوفير الظروف التي تساعدهم على بناء حياة مهنية واجتماعية مستقرة.